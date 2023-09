Với người xưa, muối rất quý giá. Nó từng là mặt hàng đặc biệt bị đánh thuế riêng – thuế muối. Những người buôn lậu muối bị trị tội nặng. Với vị mặn mòi, muối không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn mà còn giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài và có khả năng làm sạch rất tốt.

Vì thế, trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, muối được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, hấp thụ năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn. Vì thế vào đầu năm Âm lịch, trong lần đi chợ đầu tiên, mọi người thường mua một túi muối mang về nhà, vừa để dùng vừa để lấy may. Tục này được phản ánh trong câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” mà hầu như ai cũng từng nghe nói đến.

Nhiều người mua muối vào sáng mùng 1 Tết. Sau khi mang muối về nhà, họ chia ra thành từng túi nylon nhỏ, túi vải hay phong bao lì xì... để vừa đẹp mắt mà lại tiện cất giữ trong nhà, coi như một thứ bùa may mắn. Người xưa làm nghề buôn bán có thể đặt túi muối ở quầy hàng nhằm cầu may mắn về tài lộc, nếu đi du lịch xa cũng đặt túi muối trong gói hành lý để lộ trình được bình an.

Đặt bát muối ở góc nhà có tác dụng gì?