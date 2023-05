Đạp Gió 2023: Chi Pu bắn tiếng Anh ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Đây thực tế là lỗi cơ bản của những người mới học tiếng Anh, đó là tư duy bằng tiếng Việt và vừa nói vừa tìm cách dịch sang tiếng Anh. Điều này dẫn đến việc Chi Pu nói sai khá nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản như "I say it's Amber" thay vì "I said it's Amber" hay "I very very love" thay vì "I love her (Amber) so much".

Mặt khác, nhiều người cho rằng với nhu cầu giao tiếp cơ bản, cần vốn tiếng Anh đủ để người khác hiểu được thông điệp của mình như tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thì Chi Pu đã làm khá tốt. Tuy nhiên, nếu soi profile học Đại học RMIT và thậm chí từng du học Mỹ cách không lâu, màn "bung skill" tiếng Anh của giọng ca Đóa Hoa Hồng tại chương trình đáng lẽ phải trơn tru hơn.