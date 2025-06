Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Một trong những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành là năm 2025, thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi.

Điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.