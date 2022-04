Đào lại clip Sơn Tùng từng yêu cầu Hải Tú phải 'như một con hâm'

Hậu tin đồn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay, hàng loạt khoảnh khắc hậu trường của nam ca sĩ với nữ diễn viên Hải Tú trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại cũng được cư dân mạng "đào" lại bằng hết.



Netizen cho rằng Hải Tú chính là nhân vật "trà xanh" đã làm rạn nứt tình cảm giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Điển hình mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Sơn Tùng M-TP ra dáng chủ tịch và thị phạm cho "gà cưng" được lên sóng.

Clip Sơn Tùng thị phạm nhắc nhở vai diễn của Hải Tú phải "hâm"

Đáng chú ý, anh còn liên tục nhắc nhở Hải Tú là phải "hâm" lên để diễn ra đúng nét tính cách nhân vật.