Dữ liệu vệ tinh mới công bố cho thấy đảo Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới – đang bị co lại và dịch chuyển dần về phía Tây Bắc. Các nhà khoa học địa chất lý giải hiện tượng này là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu và tình trạng băng tan nhanh chóng.

Đảo Greenland đang “co lại” và trôi dạt về phía Tây Bắc. Ảnh: Reuters

Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch với diện tích hơn 2,17 triệu km² và dân số chỉ hơn 50.000 người, nằm giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. Khoảng 1,8 triệu km² của Greenland được bao phủ bởi lớp băng khổng lồ và chính sự tan chảy của lớp băng này đang khiến hòn đảo bắt đầu “dịch chuyển”.

Theo nhóm nghiên cứu, khi lớp băng dày mất đi, áp lực đè lên lớp đá nền bên dưới giảm xuống, làm thay đổi chuyển động của các mảng kiến tạo và khiến toàn bộ đảo Greenland trôi dạt khoảng 2cm mỗi năm trong hai thập kỷ qua.

Điều đáng chú ý là hiện tượng này không chỉ khiến đảo bị kéo giãn ở một số khu vực mà còn khiến nó “co lại” ở những nơi khác.

Nhà địa trắc học Danjal Longfors Berg thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Trước đây, chúng tôi cho rằng Greenland chủ yếu đang giãn ra do tác động của băng tan trong những năm gần đây. Nhưng bất ngờ là chúng tôi phát hiện nhiều khu vực lại đang bị co lại, khiến đảo có xu hướng ‘thu nhỏ’”.

Để có được kết luận trên, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 58 trạm GPS đặt khắp Greenland, ghi nhận biến động độ cao và vị trí của đảo. Đây là lần đầu tiên chuyển động của Greenland được mô tả chi tiết như vậy, cho phép xây dựng mô hình mô phỏng sự thay đổi của đảo từ 26.000 năm trước đến hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tăng tốc tại Bắc Cực.

“Việc hiểu rõ sự dịch chuyển của các khối lục địa không chỉ quan trọng với ngành khoa học địa chất, mà còn mang ý nghĩa thiết thực cho công tác đo đạc và định vị, bởi ngay cả những mốc cố định ở Greenland cũng đang từ từ dịch chuyển”, ông Berg nhấn mạnh thêm.