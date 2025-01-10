Đảo du lịch 'thiên đường' tê liệt vì mưa lũ xối xả

Hôm 30/9, Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) đã nâng mức cảnh báo thiên tai cao nhất cho đảo Ibiza, với dự báo lượng mưa có thể vượt ngưỡng 180mm trong 12 giờ tại nhiều khu vực.

Ảnh: EPA

Tại sân bay Ibiza, mưa lớn vượt khả năng thoát nước khiến trần khu vực kiểm tra an ninh bị thấm, nước mưa chảy xối xả trong khu vực hành khách, theo The Sun.