Đạo diễn Oliver Stone: Ngọn gió ngược chiều với truyền thông phương Tây

Stone gọi Ả Rập Xê Út là kẻ gây mất ổn định lớn ở Trung Đông. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nói rằng: "Chúng tôi đã làm rối tung Iraq, Syria, Libya, nhưng điều đó không quan trọng đối với công chúng Mỹ. Phá hủy Trung Đông cũng không sao cả". Stone đã gợi ý về mối liên hệ giữa ngày 11/9 và những tranh cãi của cuộc bầu cử năm 2000: "Có ai tạo ra mối liên hệ giữa cuộc bầu cử năm 2000 và các sự kiện của ngày 11 tháng 9 không?... Hãy tìm tháng thứ mười ba!"

Theo Entertainment Weekly, Stone đã bầu cho Barack Obama làm Tổng thống Hoa Kỳ trong cả hai cuộc bầu cử năm 2008 và 2012. Stone được dẫn lời vào thời điểm đó: "Tôi bỏ phiếu cho Obama vì... tôi nghĩ ông ấy là một người thông minh. Tôi nghĩ ông ấy đối phó tốt với khó khăn... một người rất thông minh... sự lựa chọn tốt hơn nhiều." Nhưng sau đó, phát biểu tại Liên hoan phim San Sebastián, Stone đã thẳng thắn nói rằng nhiều người Mỹ đã vỡ mộng với các chính sách của Barack Obama, vì ban đầu họ nghĩ rằng ông sẽ là "một người đàn ông liêm chính". Ông nói: "Ngược lại, Obama đã tăng gấp đôi các chính sách của chính quyền Bush (George W)" và "đã tạo ra... một nhà nước giám sát an ninh toàn cầu lớn nhất từng được thấy, vượt xa Stasi của Đông Đức".

Đạo diễn Oliver Stone và tổng thống Cuba Fidel Castro trong bộ phim tài liệu Castro in Winter

Vào tháng 4/2018, Stone đã tham dự một cuộc họp báo tại Liên hoan phim Fajr ở Tehran, nơi anh ví Tổng thống Donald Trump là "Beelzebub", nhân vật ma quỷ trong Kinh thánh. Mặc dù Stone đã bỏ phiếu cho Joe Biden vào năm 2020, ông chỉ trích điều mà ông cho là đạo đức giả của Đảng Dân chủ; Stone lập luận rằng Đảng Dân chủ không lo ngại về sự can thiệp của Nga như họ đã từng xảy ra vào năm 2016. Trong cuộc họp báo tháng 1/2010 công bố loạt phim tài liệu về lịch sử nước Mỹ, ông nói: "Hitler là một vật tế thần dễ dàng trong suốt lịch sử và nó bị lợi dụng một cách rẻ mạt. Hắn là sản phẩm của một chuỗi hành động. Đó là nhân quả". Ngay trước khi nhận xét về Hitler, ông đã đề cập đến Stalin: "Chúng ta không thể chỉ đánh giá mọi người là xấu hay tốt”.

Được phỏng vấn bởi Thời báo Chủ nhật của London vào ngày 25/7/2010, Stone nói: "Hitler đã gây thiệt hại cho người Nga nhiều hơn so với người Do Thái, 25 hoặc 30 triệu người bị giết”. Vào tháng 12/2014, Stone đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ câu chuyện của chính phủ Nga về Ukraine, miêu tả cuộc cách mạng Ukraine năm 2014 như một âm mưu của CIA. Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng cựu tổng thống Ukraine (người đã bị lật đổ do hậu quả của cuộc cách mạng Ukraine năm 2014) Viktor Yanukovych, chịu trách nhiệm cho việc giết người biểu tình như tuyên bố của Chính phủ mới Ukraine. Ông cho biết Yanukovych là tổng thống hợp pháp đã bị "những người cực đoan tân phát xít buộc phải rời Ukraine". Ông nói rằng trong "hậu quả bi thảm của cuộc đảo chính này, phương Tây đã duy trì câu chuyện chủ đạo là 'Nga ở Crimea' trong khi câu chuyện thực sự là 'Mỹ ở Ukraine'".