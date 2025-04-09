Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành qua đời

Theo thông tin từ NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Phạm Thị Thành mất tại nhà riêng vào tối 3-9, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, bà là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012. Bà từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.