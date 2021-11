Đạo diễn Ngô Vũ Sâm trở lại Hollywood với ‘Night Silent’

Ngô Vũ Sâm sinh năm 1946 là một trong những nhà làm phim tiên phong của dòng phim hành động kinh điển nổi tiếng Hong Kong thập niên 1980 - 1990 như A Better Tomorrow, The Killer, Bullet in the Head, Hard Boiled... Sau đó, ông đến Hollywood và tiếp tục đạo diễn hàng loại phim hành động khác bao gồm Broken Arrow, Face /Off và Mission: Impossible II... Sau khi hoàn thành Paycheck do Ben Affleck đóng vai chính năm 2003, Ngô Vũ Sâm rời Mỹ trở lại quê nhà tiếp tục sự nghiệp làm phim.

