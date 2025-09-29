Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử trên phim trường ở tuổi 28

Theo 163, việc chạy đua thời gian quay, giới hạn một bộ phim ngắn chỉ thực hiện trong 7 ngày với khối lượng công việc đáng ra phải mất vài tháng đang trở nên phổ biến tại các phim trường Trung Quốc. Các nhân viên phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện không đảm bảo sức khỏe. Trước đó, từng có trường hợp phó đạo diễn chỉ đạo liên tục không nghỉ đến mức xuất huyết dạ dày. Mỗi người phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau làm việc liên tục dẫn đến đột tử. Các diễn viên diễn xuất quá giờ nhưng thù lao không đủ, phải dùng thuốc để duy trì hiệu suất.

Trong đoạn video phát biểu tại tang lễ Lý Khải Văn, nữ nghệ sĩ Đới Kiều Thiến chia sẻ: "Tôi đã đóng phim 20 năm nhưng chưa từng thấy đoàn phim nào chăm chỉ đến vậy. Cố gắng là không sai, nhưng sinh mệnh so với bất kỳ điều gì đều quan trọng hơn. Nếu không còn mạng sống, các bạn lấy gì để làm những bộ phim tiếp theo".