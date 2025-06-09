Đạo diễn Khải Anh rời VTV sau 25 năm cống hiến

Trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Khải Anh vừa thông báo quyết định dừng công việc tại VTV sau 25 năm gắn bó. Anh cũng chia sẻ về hành trình của mình và hé lộ lý do dẫn đến quyết định thay đổi.

“Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp thử thách mới”, anh viết.

Đạo diễn Khải Anh thông báo nghỉ việc tại VTV.

Đạo diễn cho biết, 4 tháng qua là khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu. Sau thời gian suy nghĩ, anh quyết định nói "có". Anh còn muốn con đường khó hơn, cam go hơn vì tin rằng thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng.