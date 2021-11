Đạo diễn Jake Kasdan ‘tái ngộ’ Dwayne Johnson trong ‘Red One’

Hồi tháng 6, Dwayne Johnson thông báo anh vừa là đồng sản xuất vừa là diễn viên chính trong bộ phim hài phiêu lưu hành động chủ đề Giáng sinh Red One nhưng chưa cho biết sẽ mời ai làm đạo diễn. Thông tin mới nhất Dwayne Johnson đang muốn tái hợp với đạo diễn Jake Kasdan, người mà anh từng làm việc chung trong Jumanji: Welcome To The Jungle.

Kasdan cũng sẽ trở thành nhà sản xuất của Red One. Đối tác sản xuất của Johnson là Hiram Garcia hiện đang tích cực chào hàng cho bộ phim. Nội dung Red One, theo giới thiệu của nhà sản xuất, là "một bộ phim hài phiêu lưu hành động giả tưởng, người xem sẽ tưởng tượng ra một vũ trụ hoàn toàn mới để khám phá". Phim do biên kịch kỳ cựu Chris Morgan (tác giả của Fast and Furious) chắp bút, nhà sản xuất Amazon là đầu mối cung cấp tài chính làm phim.