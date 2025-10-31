Daniil Medvedev ngược dòng vào tứ kết Paris Masters 2025

Ở set hai, thế trận giằng co căng thẳng từng điểm. Sonego liên tục khiến Medvedev phải vất vả chống đỡ với những cú đánh nặng và chính xác.

Nhưng trong loạt tie-break nghẹt thở, Medvedev tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 7-6(7-5), qua đó cân bằng tỷ số 1-1.