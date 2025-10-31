Daniil Medvedev ngược dòng vào tứ kết Paris Masters 2025

Daniil Medvedev đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Lorenzo Sonego, thắng 2-1 sau gần ba giờ thi đấu, để giành vé vào tứ kết Paris Masters 2025.

Tại vòng 3 Paris Masters, Daniil Medvedev đối mặt thử thách thực sự mang tên Lorenzo Sonego. Tay vợt người Nga khởi đầu chệch choạc, để thua 3-6 trong set mở màn trước sự kiên cường và quyết đoán từ đối thủ người Ý.

Medvedev ngược dòng ngoạn mục trước Sonego và gặp Zverev ở tứ kết - Ảnh: Paris Masters

Tuy nhiên, bản lĩnh của một tay vợt từng vô địch Grand Slam đã giúp Medvedev kịp thời trở lại.

Ở set hai, thế trận giằng co căng thẳng từng điểm. Sonego liên tục khiến Medvedev phải vất vả chống đỡ với những cú đánh nặng và chính xác.

Nhưng trong loạt tie-break nghẹt thở, Medvedev tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 7-6(7-5), qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang set quyết định, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm của Medvedev đã lên tiếng. Anh bẻ được game giao bóng quan trọng, duy trì lợi thế để khép lại trận đấu với tỷ số 6-4, hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Thắng chung cuộc 2-1 (3-6, 7-6(7-5), 6-4), Medvedev giành quyền vào tứ kết Paris Masters 2025, nơi anh sẽ chạm trán Alexander Zverev - hứa hẹn một màn đại chiến nảy lửa giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới.

