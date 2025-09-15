Danh tính tài xế ô tô đánh người cao tuổi sau va chạm nhẹ giữa phố

Đàm Đệ | 15/09/2025 10:48

Công an nhanh chóng truy xét, đưa tài xế ô tô hành hung người cao tuổi tại phường Sài Gòn (TPHCM) về trụ sở để xử lý theo quy định.

Hôm nay (15/9), Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã đưa ông N.L.M.T. (39 tuổi) về trụ sở để lấy lời khai, xử lý theo quy định. Ông T. được xác định là người đi ô tô hành hung người đàn ông cao tuổi trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh ban đầu, chiều 12/9, ông T. điều khiển ô tô lưu thông qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với một người cao tuổi đi xe gắn máy. Sau khi xuống xe giải quyết, giữa hai bên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, ông T. đã lao vào hành hung người đàn ông lớn tuổi.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người trung niên liên tiếp đánh vào bụng và mặt của đối phương đang đeo ba lô chứa dụng cụ thể thao. Cạnh hiện trường, xe ô tô dừng ngay giao lộ, còn chiếc xe gắn máy bị đổ dưới lòng đường. Một số người dân chứng kiến đã can ngăn nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông trung niên lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến tuyến đường này bị ùn tắc.

Sau khi hành hung đối phương, người đàn ông này lên ô tô rời đi. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi clip được phát tán, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, truy xét và đưa ông T. về làm việc. Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh, đồng thời tìm nạn nhân bị hành hung để mời lên trình báo, phục vụ điều tra và xử lý vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nguoi-dan-ong-di-o-to-danh-cu-ong-sau-va-cham-nhe-giua-pho-o-tphcm-2442552.html
