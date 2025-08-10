Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu, khiến người phụ nữ tử vong ở Gia Lai

08/10/2025 11:04

Sau khi lao ô tô vào quán nhậu khiến một người phụ nữ tử vong, được sự vận động, Đặng Văn Sang (Gia Lai) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương), đối tượng điều khiển ô tô lao như điên vào quán nhậu khiến một người phụ nữ tử vong, đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tài xế lao ô tô vào quán nhậu 1.jpg
Đặng Văn Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), Đặng Văn Sang đã xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999), trú cùng thôn.

Tại đây, do mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Đặng Văn Sang lấy một con dao trong quán Ốc Nướng Ngon đuổi đánh N.Q.S., nhưng được một số người có mặt trong quán can ngăn nên vụ việc tạm dừng.

Sau đó, thấy N.Q.S. vừa đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ốc Nướng Ngon) vừa có hành vi khiêu khích, Đặng Văn Sang đã điều khiển ô tô BKS 77A-312.24 lao thẳng vào quán Xóm Nhậu với tốc độ cao, tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q. (SN 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng trong quán.

Hậu quả, bà L.T.Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong lúc 23h15 cùng ngày; N.Q.S. bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế lao ô tô vào quán nhậu 2.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an xã Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-tai-xe-lao-xe-vao-quan-nhau-khien-nguoi-phu-nu-tu-vong-2450303.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-tai-xe-lao-xe-vao-quan-nhau-khien-nguoi-phu-nu-tu-vong-2450303.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu, khiến người phụ nữ tử vong ở Gia Lai
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO