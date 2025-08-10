Danh tính tài xế lao xe vào quán nhậu, khiến người phụ nữ tử vong ở Gia Lai

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương), đối tượng điều khiển ô tô lao như điên vào quán nhậu khiến một người phụ nữ tử vong, đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), Đặng Văn Sang đã xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999), trú cùng thôn.

Tại đây, do mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Đặng Văn Sang lấy một con dao trong quán Ốc Nướng Ngon đuổi đánh N.Q.S., nhưng được một số người có mặt trong quán can ngăn nên vụ việc tạm dừng.