Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Ngày 4/10, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ.

Danh tính nữ tài xế tên Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur). Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn, Lê Thị Cẩm Chi đã rời khỏi hiện trường nhưng hiện đã đến cơ quan chức năng để trình diện.

Theo báo cáo, vào tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có xảy trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 QL27 thuộc địa phận Thôn 4, xã Dray Bhăng phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông.