Danh tính nữ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn 'thi gan' với xe đối diện

Đàm Đệ | 23/09/2025 21:50

Phòng CSGT Công an TPHCM vừa xử phạt đối với trường hợp một nữ tài xế ô tô đi không đúng phần đường, dựa trên clip do người dân cung cấp.

Tối 23/9, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa xử phạt đối với trường hợp một nữ tài xế ô tô đi không đúng phần đường, dựa trên clip do người dân cung cấp.

Trước đó, chiều 22/9 Phòng CSGT nhận được hình ảnh, clip do người dân cung cấp về việc xe ô tô biển số 61K-130XX đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT.742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TPHCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT, đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô nói trên đến trụ sở làm việc. 

CSGT phat 1.png
Ô tô đi ngược chiều. Ảnh: Cắt từ clip
CSGT phat 2.png
Nữ tài xế N. khi làm việc với CSGT. Ảnh: CSGT

Người điều khiển xe được xác định là bà N.T.N.N. (SN 1978, ngụ phường Phú An, TPHCM). Bà N. đã thừa nhận lỗi vi phạm.

Theo điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô con đi không đúng phần đường sẽ bị phạt tiền tiền 4 – 6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Trên cơ sở đó, Trạm CSGT Quốc lộ 13 lập biên bản xử phạt bà N. mức 5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TPHCM nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm khi được người dân cung cấp hình ảnh, sẽ được nhanh chóng xác minh và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nu-tai-xe-lai-o-to-chay-nguoc-chieu-con-thi-gan-voi-xe-doi-dien-2445471.html
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nu-tai-xe-lai-o-to-chay-nguoc-chieu-con-thi-gan-voi-xe-doi-dien-2445471.html
            
