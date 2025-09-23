Danh tính nữ tài xế lái ô tô chạy ngược chiều, còn 'thi gan' với xe đối diện

Tối 23/9, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa xử phạt đối với trường hợp một nữ tài xế ô tô đi không đúng phần đường, dựa trên clip do người dân cung cấp.

Trước đó, chiều 22/9 Phòng CSGT nhận được hình ảnh, clip do người dân cung cấp về việc xe ô tô biển số 61K-130XX đi không đúng phần đường quy định trên đường ĐT.742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TPHCM.