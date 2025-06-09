Danh tính nữ cán bộ phường chặn đánh người giữa đường, camera ghi lại toàn bộ vụ việc

Ngày 6/9, UBND phường B’Lao cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà P.B.Tr., công chức đang công tác tại địa phương.
Động thái này diễn ra nhằm để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc bà Tr. liên quan đến việc bà V.T.H.H. bị nhóm người mang theo hung khí hành hung ngay trước cửa nhà trên đường Trần Phú (phường B’Lao) hôm 24/8. Trong số ba người hành hung bà H., bà Tr. - cán bộ phường B’Lao - bị xác định là người trực tiếp đẩy ngã và tấn công nạn nhân.
Trước đó, VietNamNet đưa tin, chiều 24/8, bà H. đang chạy xe máy về đến trước nhà trên đường Trần Phú thì bất ngờ bị 3 người (2 nam, 1 nữ) đi 2 xe máy mang theo hung khí (giống gậy sắt) chặn lại. Lúc này, bà Tr. xông tới, đẩy bà H. ngã vào bụi cây ven đường rồi lao vào đánh, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt.
Lúc này, ông Võ Long Hải (chồng của bà H.) và một số người khác chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, khi một số người vào can ngăn, họ liền bị ông Hải và một thanh niên cầm hung khí rượt đuổi.
Sự việc diễn ra gần 5 phút, chỉ dừng lại khi có người dân can thiệp và được camera ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra, bà H. được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để kiểm tra thương tích, sau đó nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày. Cơ quan chức năng phường B’Lao tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.