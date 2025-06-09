Danh tính nữ cán bộ phường chặn đánh người giữa đường, camera ghi lại toàn bộ vụ việc

Trước đó, VietNamNet đưa tin, chiều 24/8, bà H. đang chạy xe máy về đến trước nhà trên đường Trần Phú thì bất ngờ bị 3 người (2 nam, 1 nữ) đi 2 xe máy mang theo hung khí (giống gậy sắt) chặn lại. Lúc này, bà Tr. xông tới, đẩy bà H. ngã vào bụi cây ven đường rồi lao vào đánh, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt.

Lúc này, ông Võ Long Hải (chồng của bà H.) và một số người khác chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, khi một số người vào can ngăn, họ liền bị ông Hải và một thanh niên cầm hung khí rượt đuổi.

Sự việc diễn ra gần 5 phút, chỉ dừng lại khi có người dân can thiệp và được camera ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra, bà H. được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để kiểm tra thương tích, sau đó nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày. Cơ quan chức năng phường B’Lao tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.