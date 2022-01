Danh tính những đứa trẻ "Tịnh thất Bồng Lai" bị đào xới, dư luận bức xúc

Your browser does not support the audio element.

Như Dân trí đưa tin, ngày 7/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Công an tỉnh huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, hàng loạt thông tin liên quan vụ việc Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố đã khiến cộng đồng không khỏi phẫn nộ cũng như xôn xao bàn tán về những tình tiết xoay quanh câu chuyện.