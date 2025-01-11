Danh tính người phụ nữ Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Ngày 1-11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng đều là người Việt Nam tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Hiện chuyên án đang được mở rộng, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan và cùng di lý về Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ điều tra, xác minh.

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng. Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.