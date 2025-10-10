Danh tính người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh

Ngày 10/10, Công an xã Đức Hoà, Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thanh để làm rõ hành vi cướp giật vé số của bé trai 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 8h30 sáng ngày 7/10, Nguyễn Thị Thanh Tuyền điều khiển xe máy BKS 71C3-203.11 đi từ nhà trọ ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, đến chợ để mua đồ.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, Tuyền nhìn thấy cháu L.Đ.P. đang đạp xe đi bán vé số.

Do cần tiền tiêu xài, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt số vé số của cháu P. Lúc này, cháu P. rẽ vào một con hẻm, Tuyền liền điều khiển xe máy chạy theo.