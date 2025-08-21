Danh tính người cha bị nghi phóng hỏa phòng trọ, khiến hai con bỏng nặng

Tuấn Kiệt| 21/08/2025 20:24

Công an xác định người cha là nghi phạm trong vụ phóng hỏa phòng trọ ở Tây Ninh khiến 4 người bị bỏng, trong đó 2 cháu nhỏ đang nguy kịch.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ phóng hỏa làm 4 người bị bỏng, trong đó có 2 cháu nhỏ nguy kịch. 

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8 tại một phòng trọ trên địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Đ. đã phóng hỏa phòng trọ làm bản thân, vợ là chị N.T.H. (32 tuổi) và 2 con ruột là cháu C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) đều bị bỏng.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trong số đó, hai cháu nhỏ bị bỏng rất nặng và đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) để điều trị tích cực.

Bé trai 5 tuổi bị bỏng 70-75% cơ thể, phải thở máy để duy trì sự sống. Chị gái 13 tuổi cũng bị bỏng 45-50% và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng.

e7f0e881 4a1b 45d9 8091 117117cc7e31.jpg
Hai cháu nhỏ hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: HC.

Vợ của nghi phạm cũng đang được điều trị tại một bệnh viện ở TPHCM với nhiều vết bỏng. Riêng Đ. cũng bị bỏng và đang được cấp cứu.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ động cơ của vụ phóng hỏa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nguoi-cha-bi-nghi-phong-hoa-phong-tro-khien-hai-con-bong-nang-2434553.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nguoi-cha-bi-nghi-phong-hoa-phong-tro-khien-hai-con-bong-nang-2434553.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Danh tính người cha bị nghi phóng hỏa phòng trọ, khiến hai con bỏng nặng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO