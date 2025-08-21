Danh tính người cha bị nghi phóng hỏa phòng trọ, khiến hai con bỏng nặng

Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ phóng hỏa làm 4 người bị bỏng, trong đó có 2 cháu nhỏ nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8 tại một phòng trọ trên địa bàn xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm được xác định là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi).