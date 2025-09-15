Danh tính nghi phạm trộm vàng của 'vua kickboxing Việt Nam' khi ngủ trên ô tô

Trước đó, vào ngày 7/9, ông Huỳnh Văn Dũng đến Công an phường Phú Lợi trình báo về việc bị trộm lấy mất gần 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô.

Qua truy xét, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê.

Sau khi gây án, Nghiệp đem số vàng trộm được đi bán ở tiệm cầm đồ được hơn 700 triệu đồng rồi bỏ trốn đến khu vực tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Theo trình báo, vào khuya 6/9, ông điều khiển xe bán tải chở một người bạn về nhà tại Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi). Sau khi người bạn này vào nhà, ông đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Sáng hôm sau, ông kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại di động. Tổng số vàng bị mất theo trình báo là khoảng 30 cây vàng.

Qua trích xuất camera an ninh gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy xét và bắt giữ được đối tượng gây án.