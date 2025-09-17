Danh tính nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị, có 3 người quốc tịch Lào

UBND xã Lao Bảo sáng 17/9 đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long bất ngờ mất phanh. Xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.