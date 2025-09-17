Danh tính nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị, có 3 người quốc tịch Lào

Hương Lài| 17/09/2025 12:25

Trong số 12 nạn nhân vụ xe tải mất lái lao thẳng vào chợ chuối ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), 3 nạn nhân tử vong có quốc tịch Lào.

UBND xã Lao Bảo sáng 17/9 đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long bất ngờ mất phanh. Xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

z7020208080977_57b1b3d4cd894aa3597a59c57003736b.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Thủy
z7020208112424_dcc459acf9fa6e8e5ef1bd8d9211361e.jpg
Vụ tai nạn khiến 12 người thương vong. Ảnh: Xuân Thủy

Trong số 12 người gặp nạn, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 8 người, 4 người khác chưa xác định được danh tính.

8 nạn nhân bị thương gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo); Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lao Bảo); Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào).

Theo UBND xã Lao Bảo, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-xe-tai-lao-vao-cho-chuoi-co-3-nguoi-quoc-tich-lao-2443412.html
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-nan-nhan-vu-xe-tai-lao-vao-cho-chuoi-co-3-nguoi-quoc-tich-lao-2443412.html
