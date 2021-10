Danh tính nam ca sĩ khiến Kim Seon Ho bị 'cắm sừng': nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng

Lee Jae Hoon là thành viên của nhóm nhạc Cool. Họ ra mắt vào năm 1994, được biết đến như “Nhóm nhạc của mùa hè” với hàng loạt những album, ca khúc vui nhộn được ra mắt vào mùa hè và nhận được sự yêu mến.

Trong đó, Aloha là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Bài hát từng một thời làm “điên đảo” những fan yêu Kpop và đứng đầu các Bảng xếp hạng âm nhạc.

Clip Lee Jae Hoon trình diễn ca khsuc "Aloha" khi tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt

Nhóm nhạc này đã bán được hơn 1 triệu bản cho mỗi album vào thời kỳ đỉnh cao của họ từ cuối thập niên 90 đến đầu thập niên 2000. Theo một báo cáo, tổng cộng họ đã bán được 4.957.526 bản album trong suốt sự nghiệp.