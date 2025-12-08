Danh tính mỹ nhân chuyển giới khiến hội chị em cũng phải ghen tỵ vì quá xinh đẹp

Nền nã trong tà áo dài màu hồng tại sự kiện cộng đồng

Tại sự kiện nghệ thuật cộng đồng Vietnam Love vừa diễn ra, Luna Đào ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh nền nã, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống màu hồng pastel. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao thanh lịch cùng phong thái điềm tĩnh khiến nữ ca sĩ trở nên nổi bật giữa dàn nghệ sĩ tham dự chương trình.

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay trang phục hở bạo, chính vẻ đẹp thuần khiết, đằm thắm của cô lại là điều khiến người đối diện không thể rời mắt. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, kèm theo nhiều bình luận khen ngợi: “Càng ngày càng giống hoa hậu” hay “Vẻ đẹp đậm chất Á Đông quá xuất sắc”.