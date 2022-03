Danh tính kẻ xé bìa đỏ, rút súng uy hiếp người bán đất ở Nghệ An

Trong đơn, bà Hóa cũng nêu rõ người đàn ông rút súng đe dọa mình là ông H.V.N., chủ một văn phòng Luật sư trên địa bàn Thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Liên quan đến thông tin này, luật sư Hồ Xuân Hợp - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cho biết, ông H.V.N. không có tên trong danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An và cũng không có tên trong danh sách luật sư đang hành nghề của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

"Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và thông báo kết quả, ông H.V.N. không phải là luật sư", luật sư Hợp nói.