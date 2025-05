Danh tính kẻ phóng hỏa, đốt nhà người dân trong đêm ở Bắc Giang

Tối 26/5, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thụ, (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thụ là kẻ đã phóng hỏa, đốt nhà dân trong đêm 25/5 tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Thụ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra truy xét, truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Thụ, cần liên hệ với Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0983.853.969) hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.