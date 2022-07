Danh tính kẻ cầm dao xông vào ủy ban chém cán bộ ở Tuyên Quang

Tối 20/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh (SN 1989, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương) để điều tra hành vi đuổi chém cán bộ, công an tại trụ sở ủy ban.