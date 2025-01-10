Danh tính hot girl vừa lộ ảnh thân mật với một 'Anh trai say hi' nổi đình đám

01/10/2025 18:35

Hình ảnh về cặp đôi khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh của Quân A.P bên một cô gái xinh đẹp. Điểm khiến người xem chú ý chính là việc cặp đôi có những cử chỉ tình tứ khi cùng nhau du lịch tại nước ngoài.

Ngay khi ảnh được công khai, netizen nhanh chóng nhận ra danh tính của gái xinh. Đó là Lê Khanh - hot girl có quan hệ tình cảm mật thiết với "anh trai" nổi đình đám Hà thành. Thậm chí, netizen còn soi ra chuyện cả 2 đã có con chung, đi mua nhà và chuẩn bị làm đám cưới.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi.

Trên trang cá nhân, Lê Khanh đã trực tiếp chia sẻ loạt khoảnh khắc này ngầm đánh dấu chủ quyền. Được biết loạt hình nói trên chụp cách đây 1 năm.

Từ trước đến nay, Quân A.P khá kín tiếng về chuyện tình cảm đời tư. Được biết, anh và Lê Khanh đã đồng hành, gắn bó bên nhau từ năm học lớp 9. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình viên mãn khi cưới đúng mối tình đầu.

Quân A.P luôn thể hiện sự yêu chiều nửa kia.

Dù bên nhau cả thập kỉ nhưng cả hai vẫn vẫn cực kì mặn nồng. Cặp đôi thường xuyên bị netizen soi bằng chứng đi du lịch nhiều nơi với nhau như Hàn Quốc, châu Âu...

Trước đó nhiều người từng bày tỏ thắc mắc về lý do Quân A.P giấu kín chuyện tình cảm với nửa kia dù đã bên nhau thời gian dài và có con. Giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất từng khẳng định sẽ giấu kín vì không muốn tạo áp lực cho đối phương.

Ảnh cận gương mặt xinh đẹp của Lê Khanh.

"Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương.

Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

Cô sở hữu diện mạo xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh

Theo tìm hiểu, Lê Khanh (SN 1997, bằng tuổi Quân A.P) là cựu sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, gu thời trang đa dạng nên cô có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Từ hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên du lịch nước ngoài. 

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/danh-tinh-hot-girl-vua-lo-anh-than-mat-voi-mot-anh-trai-say-hi-noi-dinh-dam-151295.html
