Danh tính hot girl vừa lộ ảnh thân mật với một 'Anh trai say hi' nổi đình đám

Mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh của Quân A.P bên một cô gái xinh đẹp. Điểm khiến người xem chú ý chính là việc cặp đôi có những cử chỉ tình tứ khi cùng nhau du lịch tại nước ngoài.

Ngay khi ảnh được công khai, netizen nhanh chóng nhận ra danh tính của gái xinh. Đó là Lê Khanh - hot girl có quan hệ tình cảm mật thiết với "anh trai" nổi đình đám Hà thành. Thậm chí, netizen còn soi ra chuyện cả 2 đã có con chung, đi mua nhà và chuẩn bị làm đám cưới.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi.

Trên trang cá nhân, Lê Khanh đã trực tiếp chia sẻ loạt khoảnh khắc này ngầm đánh dấu chủ quyền. Được biết loạt hình nói trên chụp cách đây 1 năm.