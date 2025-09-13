Danh tính đối tượng sinh năm 1991 xông vào nhà, đánh phụ nữ phải nhập viện

Đức Hoàng| 13/09/2025 19:36

Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành (SN 1991, trú xã Tam Dương Bắc) - người xông vào nhà riêng hành hung phụ nữ.

Chiều 13/9, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an xã Tam Đảo cho biết, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành, đối tượng chính trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Tam Đảo.

hanh hung tam dao.jpg
Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Hữu Thành. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 11/9, chị L.T.D. (SN 1989) đang ở nhà tại thôn Núc Thượng (xã Tam Đảo) đã bị một nhóm đối tượng hành hung, gây chấn thương vùng đầu. Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Nguyễn Hữu Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Vụ việc vẫn đang được Công an xã Tam Đảo tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ của nhóm đối tượng. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-doi-tuong-xong-vao-nha-danh-nguoi-phu-nu-phai-nhap-vien-2442184.html
