Danh tính đối tượng rao bán túi Louis Vuitton, Chanel, Gucci chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Đàm Đệ | 15/08/2025 13:00

Thanh niên 28 tuổi rao bán túi xách Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL… để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách.

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang điều tra Nguyễn Đức Quân (28 tuổi, quê Lâm Đồng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Từ tháng 8/2022, Quân lập tài khoản Instagram rao bán túi Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL… với giá thấp hơn thị trường. Sau khi khách chuyển tiền, Quân chặn liên lạc để chiếm đoạt; trường hợp chỉ đặt cọc, đối tượng gửi hàng nhái hoặc tiếp tục yêu cầu thanh toán để lừa trọn số tiền.

lua dao ban tui xach 1.png
Đối tượng Nguyễn Đức Quân khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn này, Quân đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Công an đề nghị bị hại liên hệ số 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TPHCM hoặc gọi 0918.797.953 (gặp điều tra viên Võ Hoàng Nam).

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/rao-ban-tui-hieu-louis-vuitton-chanel-gucci-ysl-de-chiem-doat-hon-6-ty-dong-2432328.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/rao-ban-tui-hieu-louis-vuitton-chanel-gucci-ysl-de-chiem-doat-hon-6-ty-dong-2432328.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Danh tính đối tượng rao bán túi Louis Vuitton, Chanel, Gucci chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO