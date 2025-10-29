Danh tính đại gia cùng Huấn Hoa Hồng đầu tư vườn tùng la hán Nhật trăm tỷ

Doanh nhân cùng Huấn Hoa Hồng đầu tư vườn tùng trăm tỷ là ai?

Tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội). Vườn tùng cung cấp đa dạng các loại tùng Nhật Bản, mỗi cây có giá đến cả tỷ đồng.

Được biết pháp nhân đứng sau vườn tùng của Huấn Hoa Hồng là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Huấn Hoa Hồng và ông Đặng Hoàng Anh Chiến tại buổi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP hồi tháng 5/2024.