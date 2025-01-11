Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh vì sao thi thể nạn nhân lại được phát hiện trong cốp ô tô đỗ ven đường.

Cơ quan chức năng cũng đã mời làm việc với chủ chiếc ô tô – người sinh sống tại địa phương. Theo tường trình, từ ngày 27/10, sau khi đi công việc về, người này đỗ xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) và không sử dụng cho đến nay.