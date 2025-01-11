Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô

01/11/2025 16:38

Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc để làm việc.

Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Đông Thạnh đã xác định được danh tính nạn nhân vụ phát hiện thi thể trong cốp ô tô vào sáng 1/11. Nạn nhân là cô gái 27 tuổi, trú tại địa phương, đã mất liên lạc với gia đình vài ngày trước.

thi the trong xe o to.png
Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh. Ảnh: N.T

Công an đã mời gia đình cô gái đến nhận dạng và được xác nhận nạn nhân chính là con gái họ. Theo trình bày của người nhà, thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, tinh thần không ổn định.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh vì sao thi thể nạn nhân lại được phát hiện trong cốp ô tô đỗ ven đường.

Cơ quan chức năng cũng đã mời làm việc với chủ chiếc ô tô – người sinh sống tại địa phương. Theo tường trình, từ ngày 27/10, sau khi đi công việc về, người này đỗ xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) và không sử dụng cho đến nay.

Khoảng 9h ngày 1/11, người dân khu vực phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ chiếc ô tô 4 chỗ, cửa kính bị vỡ. Khi được gọi đến kiểm tra, chủ xe tá hoả phát hiện thi thể một cô gái đang trong giai đoạn phân huỷ nặng nằm trong cốp xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong toả hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ việc.

