Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình 'lục tung mạng xã hội' để tìm

Tại concert Tổ Quốc Trong Tim ngày 10/8 vừa qua, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn focus cam đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại sự kiện. Khi xuất hiện trên màn hình LED trước hàng chục nghìn người, các chiến sĩ liền đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh.

Đặc biệt gây ấn tượng là một nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động với gương sáng bừng, nụ cười rạng rỡ. Sau đó camera vẫn tiếp tục hướng về chiến sĩ trẻ nên anh chàng có phần ngại ngùng, vừa cười vừa gãi đầu.

Nụ cười của chiến sĩ trẻ khi lên focus cam concert Tổ Quốc Trong Tim (Nguồn: @lt_hog03)

Sau khi những đoạn clip focus cam viral trên MXH, nụ cười của nam chiến sĩ nhanh chóng đốn tim cư dân mạng, anh chàng trở thành nhân vật được tìm kiếm rầm rộ. Nhiều người còn liên tưởng đến Nguyễn Bảo Trinh (còn gọi là Bảo Chinh) - nữ chiến sĩ nổi tiếng thời gian vừa qua bởi lẽ cả hai cùng có nụ cười rạng rỡ, dễ mến. Thậm chí một số bài đăng còn khẳng định đây là 2 chị em một nhà.