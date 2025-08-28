Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9

Thời gian này, Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu. Không chỉ các chiến sĩ có mặt trong đội hình các khối diễu binh A80 được yêu mến, lực lượng cảnh sát, chiến sĩ, công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, trật tự cũng gây sốt mạng xã hội với nhiều khoảnh khắc từ dễ thương đến xúc động.

Một trong những cái tên đang "gây bão" sau những ngày tổng hợp luyện A80 là chiến sĩ Lê Văn Tú. Anh thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đường Văn Cao (gần điểm tập kết Cung Thể thao Quần Ngựa).