Danh tính cặp vợ chồng sản xuất, buôn bán nước hoa giả hiệu Chanel, Dior, Gucci

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết vừa cất lưới chuyên án, triệt phá một đường dây quy mô chuyên sản xuất và buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Versace, Dior, Burberry…

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.