Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em làm việc tốt ở Bắc Ninh

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người hành hung các công dân đang tham gia hỗ trợ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/9, tại tuyến đường đê sông Đuống (thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng), anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1981), Nguyễn Đức Đại (SN 1987) và Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982), phát hiện 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động trên đường.