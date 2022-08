Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở TT-Huế

Khi đến địa điểm trên, xe tải do anh Cường điều khiển bất ngờ va chạm mạnh vào 2 xe máy mang BKS 75G1 - 458.55 do bà Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979) điều khiển chở bà Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú cùng xã Phú Vinh) và xe máy BKS 75Z1 - 3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ, bà Ngô Thị Nhàn tử vong tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới.