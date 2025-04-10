Danh tính 5 người vừa bị khởi tố, có 2 người là em rể bà Hoàng Hường

Tối 4/10, đại diện Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Thị Thoa - trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Nguyễn Hoài Nam - em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Hoàng Anh Dũng - nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh - em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.