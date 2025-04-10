Danh tính 5 người vừa bị khởi tố, có 2 người là em rể bà Hoàng Hường

Đình Hiếu| 04/10/2025 19:58

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hường thành lập.

Tối 4/10, đại diện Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

558981441_122270094422081724_4443648320629355927_n.jpg
Bị can Hoàng Thị Thường. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường;  Nguyễn Thị Thoa - trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Nguyễn Hoài Nam - em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Hoàng Anh Dũng - nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh - em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

nguyễnduykhánh,em rể.jpg
Bị can Nguyễn Duy Khánh - em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB. Ảnh: Bộ Công an
nguyễnhoàinam,em rể.jpg
Bị can Nguyễn Hoài Nam - em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha. Ảnh: Bộ Công an

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-5-nguoi-vua-bi-khoi-to-co-2-nguoi-la-em-re-ba-hoang-huong-2449241.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/danh-tinh-5-nguoi-vua-bi-khoi-to-co-2-nguoi-la-em-re-ba-hoang-huong-2449241.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Danh tính 5 người vừa bị khởi tố, có 2 người là em rể bà Hoàng Hường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO