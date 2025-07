Danh tính 5 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Trước đó, liên quan thanh tra hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý đối với cá nhân liên quan và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được khởi công từ đầu năm 2015, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc nên các nhà thầu dừng thực hiện từ tháng 1-2021 đến nay.

Kết luận thanh tra xác định hai dự án bệnh viện thực hiện 10 gói thầu xây lắp chính theo dạng hỗn hợp, mỗi dự án năm gói thầu với tổng giá trị hợp đồng đã ký là 5.725 tỉ đồng. Trong đó, hai gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01 có giá trị lớn nhất, tổng là 4.389 tỉ đồng (chiếm 76,6% giá trị hợp đồng của 10 gói thầu).

Gói thầu XDBBM-01 do liên danh nhà thầu Tổng công ty 36-Tổng công ty 319-Tổng Công ty Thành an trúng thầu. Gói thầu XDVĐ-01 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trúng thầu.

Theo Thanh tra Chính phủ, hai gói thầu có vi phạm trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thương thảo ký kết, thực hiện hợp đồng… Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm của các lãnh đạo Bộ Y tế liên quan.