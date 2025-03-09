Danh tính 3 thanh niên Đắk Lắk bị đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo tin báo, những người bị đuối nước gồm: Nguyễn Thái Anh; Bùi Quốc Cường và Trần Thanh Tuấn. Cả ba người đều sinh năm 2004, đều ngụ thôn 3, xã Cư Êbur (cũ), nay là phường Buôn Ma Thuột.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tìm được thi thể anh Nguyễn Thái Anh và đang tìm kiếm hai người còn lại.

Được biết, hồ Cá Sấu còn có những tên gọi khác như: Tuyệt tình cốc, hồ Đá Xanh. Nơi đây, có những tảng đá khổng lồ với nhiều hình thù đẹp, lạ mắt. Nước ở hồ luôn trong xanh, trở thành điểm “sống ảo” của nhiều bạn trẻ.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-9, một nhóm thanh niên cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến hồ Cá Sấu chơi. Chiều cùng ngày, một thanh niên trong nhóm không may bị rơi xuống hồ. Hai người đi cùng trong nhóm đã lao xuống cứu nhưng cả ba cùng bị đuối nước...