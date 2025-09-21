Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổi

Nhận định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, Công an xã Tân Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt.

3 nghi phạm liên quan vụ án giết người ở Đồng Nai gồm Phong, Nhã, Khang (từ trái sang phải). Ảnh: CACC

Chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi), cùng trú xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, các đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.