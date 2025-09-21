Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổi

Tuấn Kiệt| 21/09/2025 09:58

Sau khi gây án tại Đồng Nai, 3 nghi phạm bỏ trốn về Tây Ninh nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an truy bắt.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Tân Thành đã phát hiện, bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Trước đó, ngày 19/9, Công an xã Tân Thành nhận tin báo có 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nhận định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, Công an xã Tân Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt.

nghi phạm.jpg
3 nghi phạm liên quan vụ án giết người ở Đồng Nai gồm Phong, Nhã, Khang (từ trái sang phải). Ảnh: CACC

Chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi), cùng trú xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, các đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
