Danh thủ Rooney chỉ trích nặng nề HLV Amorim

Trong chương trình The Wayne Rooney Show, cựu tiền đạo người Anh khẳng định ông gần như không thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào dưới triều đại Ruben Amorim. Trận thua 0-3 trước Manchester City ở Etihad cuối tuần qua chỉ càng khoét sâu thêm nỗi thất vọng và cho thấy rõ Man United đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Danh thủ Rooney thừa nhận ông rất muốn nhìn thấy sự tiến bộ từ tập thể này, đặc biệt sau khi ban lãnh đạo đã trao cho Amorim tới 250 triệu bảng để tái thiết đội hình kể từ khi ông thay thế Erik ten Hag hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, mọi vấn đề cũ vẫn còn nguyên. Man United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 42 điểm, thành tích tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ.

Bước sang mùa giải mới, Quỷ đỏ chỉ có được bốn điểm sau bốn vòng đấu, khởi đầu kém cỏi nhất kể từ mùa 1992-1993. Dữ liệu thậm chí chỉ ra rằng từ ngày Amorim lên nắm quyền đến nay, Man United chỉ kiếm được 31 điểm sau 31 trận Premier League, con số tương đương với một đội bóng xuống hạng.