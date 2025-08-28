'Đánh sập' đường dây lừa đảo tiền ảo, thu giữ loạt xe sang Mercedes-Benz, BMW

Ngày 28/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Trước đó, tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.