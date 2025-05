Đánh sập đường dây đa cấp đặc biệt lớn, 107.348 thành viên người Việt Nam

Chiều 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa phát hiện và triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng “núp bóng” đa cấp quốc tế, có quy mô đặc biệt lớn.

Số lượng thành viên tham gia gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Các sản phẩm của Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam bị lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đặc biệt, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.