Đánh sập đường dây cờ bạc game đổi thưởng với số tiền giao dịch 14.000 tỷ đồng

Ngày 7-11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây 'khủng' qua mạng, bắt giữ 23 đối tượng, thu 4 ôtô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Những đối tượng trong bị bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).