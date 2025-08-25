Danh sách U23 Việt Nam: Lần đầu cho cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung

Hôm nay (25/8), HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trong tổng số 24 cầu thủ được triệu tập, đáng chú ý là sự xuất hiện của cái tên Trần Thành Trung, cầu thủ Việt kiều Bulgaria vừa gia nhập CLB Ninh Bình.

Trần Thành Trung trong màu áo CLB Ninh Bình. (Ảnh: VPF).

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V.League 2025/2026. Anh đã có 2 lần vào sân ở V-League mùa này từ ghế dự bị.

Ở đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ quan trọng thứ hai trong năm 2025 là vòng loại U23 châu Á 2026, sau khi vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 33. Vì vậy, danh sách triệu tập vẫn giữ bộ khung chính từ giải đấu khu vực vừa qua, tạo sự ổn định trong đội hình và lối chơi.

Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).