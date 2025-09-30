Danh sách U23 Việt Nam: Ba cầu thủ Việt kiều góp mặt

Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Vadim cũng là tân binh của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2025/26. Với sự góp mặt của anh, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Le Viktor và Nguyễn Vadim.

Do HLV trưởng Kim Sang Sik đang dẫn dắt tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.

Danh sách U23 Việt Nam ﻿