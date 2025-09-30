Danh sách tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm trở lại, nhiều sao trẻ U23 Việt Nam góp mặt

30/09/2025 10:13

Ngày 30/9, HLV trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.

Đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung lần này là sự xuất hiện trở lại của Đặng Văn Lâm. Thủ thành đang khoác áo CLB Ninh Bình gần như vắng mặt trong toàn bộ những lần tập trung ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sau ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của thủ thành mang 2 dòng máu Việt – Nga tại V-League đã thuyết phục được thuyền trưởng người Hàn Quốc.

van-lam.jpg
Văn Lâm trở lại

Ngoài ra, danh sách lần này tiếp tục xuất hiện của các gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, và Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Minh – lần đầu góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

u23-vietnam-lao.jpg
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại Bình Dương (TPHCM) để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên SVĐ Bình Dương vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14/10/2025.

Danh sách tuyển Việt Nam gặp Nepal:﻿

