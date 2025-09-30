Danh sách tuyển Việt Nam đấu Nepal: Văn Lâm trở lại, nhiều sao trẻ U23 Việt Nam góp mặt

Đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung lần này là sự xuất hiện trở lại của Đặng Văn Lâm. Thủ thành đang khoác áo CLB Ninh Bình gần như vắng mặt trong toàn bộ những lần tập trung ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sau ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của thủ thành mang 2 dòng máu Việt – Nga tại V-League đã thuyết phục được thuyền trưởng người Hàn Quốc.